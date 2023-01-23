Здоровье 23 января 2023, 13:43 Врач Авкопашвили объяснила, в каких случаях следует обращаться в больницу после падения Врач Авкопашвили: во избежание тяжелых осложнений лучше обратиться к специалисту сразу же freepik

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Травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Мария Авкопашвили в разговоре с изданием Life объяснила, в каких случаях нельзя игнорировать травму после падения, а необходимо сразу же обращаться к специалисту за помощью.

По словам медика, клиническая картина переломов, ушибов и растяжений достаточно схожа.

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«Четко разграничить травму, которая подлежит экстренной госпитализации, и травму, которую можно вылечить амбулаторно, довольно сложно. Поэтому во избежание тяжелых осложнений лучше обратиться к специалисту незамедлительно», — сказала травматолог.

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Отек в месте ушиба и сильная боль — это веский повод немедленно обратиться к врачу. Медик добавила, что если после сильного удара нет боли или отеков, все равно стоит показаться специалисту. Иногда переломы или растяжения могут себя не проявлять в первые дни.

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