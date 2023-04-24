Здоровье 24 апреля 2023, 21:20 Врач Аветисова рассказала, чего нельзя делать при ожогах Врач Аветисова посоветовала не принимать горячий душ при ожогах

Читать 360tv в

При ожогах не стоит принимать горячий душ, а также обрабатывать кожу йодом. Такой информацией поделилась врач — косметолог-дерматолог-миколог «СМ-Косметологии» Мария Аветисова. Об этом сообщил LIFE.

Также специалист подчеркнула, что нельзя растирать и скрабировать поврежденную кожу. Помимо йода, нужно отказаться от использования лейкопластыря, спиртсодержащих средств, зеленки и масел.

Реклама

Аветисова посоветовала не использовать обычное мыло. Опасно также отрывать корки, самостоятельно вскрывать пузыри и загорать на солнце.