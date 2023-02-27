Здоровье 27 февраля 2023, 14:15 Врач Аветисян рассказала об идеальном периоде для зачатия ребенка

Читать 360tv в

Существуют способы, которые помогут определить идеальное время для зачатия ребенка. Об этом рассказала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Лусине Аветисян в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, лучшим периодом для зачатия является середина менструального цикла, когда происходит овуляция. По данным РИА ФАН, отследить ее можно в промежуток с 10-го по 16-й день цикла.

Реклама

Отмечается, что самым точным методом определения лучшего времени для зачатия является фолликулометрия, которую выполняют при помощи УЗИ.

Реклама