Здоровье 10 мая 2023, 16:28 Врач Авербах рассказал, что боли в животе и бледность могут говорить о внутреннем кровотечении

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Внутреннее кровотечение очень опасно, отчасти потому что его крайне сложно распознать визуально. Об этом Пятому каналу рассказал врач частной скорой помощи Лев Авербах.

По его словам, стоит насторожиться, если человек не может встать, очень бледен и слаб, а также жалуется на боль в животе. При этих симптомах необходимо сразу обратиться к врачу.

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«У пациента характерный синдром „ваньки-встаньки“, когда он пытается встать и падает обратно. Это очень характерно для жидкости или крови в животе, в том числе — желудочного кровотечения», — предупредил Лев Авербах.

Как добавил сайт Ura.ru, о внутреннем кровотечении также может говорить сильное головокружение и сонливость.

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