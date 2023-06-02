Здоровье 02 июня 2023, 18:49 Врач Авербах: переработки могут привести к серьезным проблемам со здоровьем

Читать 360tv в

Несоблюдение баланса между отдыхом и работой может стать причиной развития серьезных заболеваний. Об этом сообщил врач, генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах в беседе с Пятым каналом.

По словам эксперта, если у человека диагностировано хроническое заболевание, то в условиях переработки ухудшение состояния наступит намного раньше.

Реклама

Авербах также отметил, что из-за особенностей организма женщинам с возрастом становится работать все труднее, сообщили «Дни.ру».