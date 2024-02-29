Здоровье 29 февраля 2024, 13:20 Врач Авербах назвал болезни Байдена «классическим набором» любого пожилого человека

Читать 360tv в

Белый дом опубликовал информацию о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Его болезни считаются «классическим набором» абсолютного большинства пожилых людей, рассказал врач Лев Авербах, сообщил «ФедералПресс».

Так, у политика диагностированы артрит, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и апноэ. Так, артрит в разной степени интенсивности характерен для всех пожилых.

Реклама

Все перечисленные болезни не доставляют сильного дискомфорта и входят в «классический набор» болезней пенсионеров, отметил врач.