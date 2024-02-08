Здоровье 08 февраля 2024, 12:23 Врач Астраханцев: не стоит считать паллиативную помощь подготовкой к смерти

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Паллиативная помощь не просто облегчает страдания пациента, но и продлевает его активную жизнь. Не стоит воспринимать ее как подготовку к смерти, сообщил врач-онколог Максим Астраханцев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, паллиатив помогает пациентам жить годами за счет медикаментозного лечения для облегчения боли и психотерапевтической помощи. Многие ошибочно путают паллиативная помощь с хосписной.

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«Хоспис — заключительная часть паллиативной помощи, когда поддерживающая терапия исчерпывает свои возможности. В случае с хосписной помощью речь уже действительно идет о подготовке к уходу из жизни», — отметил Астраханцев.