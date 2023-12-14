Здоровье 14 декабря 2023, 11:56 Врач Асланова рассказала, что люди, которые не делали прививку, болеют гриппом с температурой под 40

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Врач-педиатр Айсель Асланова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» объяснила рост случаев заболевания гриппом среди детей. По ее словам, сейчас фиксируется много случаев, поскольку родители отказались делать детям прививку.

Кроме ОРВИ и гриппа, растет заболеваемость коронавирусом. Пациенты, которые не вакцинировались, болеют с температурой выше 39 градусов.

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«Те, кто не ставил прививку, болеют с температурой под 40-41, которая не сбивается. В лучшем случае — до 38,8», — процитировал сайт kp.ru Асланову.