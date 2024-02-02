Здоровье 02 февраля 2024, 14:10 Врач Ашихмин посоветовал метеозависимым при снижении давления пить чай и кофе

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При снижении давления метеочувствительным людям важно потреблять достаточное количество жидкости. Разрешается пить кофе и чай, сообщил кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин сайту aif.ru.

По словам врача, пациентам, склонным к таким реакциям, желательно подобрать гипотензивную терапию. Обычно в эти схемы лечения включают мочегонные препараты. Если же давление повышается, то в таком случае стоит пить противотревожные или успокоительные препараты.

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В случаях, когда состояние только ухудшается и появляются боли в сердце, необходимо вызвать скорую, сообщил сайт kp.ru.