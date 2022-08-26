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    26 августа 2022, 12:55

    Врач Асанов: у метеозависимых людей может развиться астма

    Оксана Лавнюженко

    Врач-терапевт Тимур Асанов в разговоре с «Общественной службой новостей» предупредил, что у метеозависимых людей может развиться астма и другие, не менее опасные заболевания.

    У людей, реагирующих на погоду, может появиться артит, а также заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

    «В некоторых, особенно тяжелых случаях, может развиться тошнота. На метеозависимых людей влияют изменения атмосферного давления, вспышки на солнце, перепады температур, а дополнительно повлиять стресс или даже алкоголь», — процитировало ИА Nation News слова медика.

    Метеозависимым людям стоит принимать контрастный душ, чтобы менее чувствительно реагировать на смену погодных условий, добавил Асанов.