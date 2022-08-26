Врач Асанов: у метеозависимых людей может развиться астма

Врач-терапевт Тимур Асанов в разговоре с «Общественной службой новостей» предупредил, что у метеозависимых людей может развиться астма и другие, не менее опасные заболевания.

У людей, реагирующих на погоду, может появиться артит, а также заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

«В некоторых, особенно тяжелых случаях, может развиться тошнота. На метеозависимых людей влияют изменения атмосферного давления, вспышки на солнце, перепады температур, а дополнительно повлиять стресс или даже алкоголь», — процитировало ИА Nation News слова медика.

Метеозависимым людям стоит принимать контрастный душ, чтобы менее чувствительно реагировать на смену погодных условий, добавил Асанов.