Врач Асанов рассказал о самых распространенных заболеваниях осени

Осень является периодом болезней. Организм в этот период не успевает привыкнуть к холодам, из-за чего снижается иммунитет. Заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов рассказал, какие заболевания являются самыми распространенными и как их победить. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Медик пояснил, что в осенний период у людей обостряются хронические заболевания. Могут возникать приступы аллергии, боли в суставах, проблемы с сердцем и сосудами, головные боли и депрессия. Как правило, эти болезни образуются из-за изменения погоды и холодного атмосферного фронта.

На возникновении депрессии сказывается недостаток солнца. Дефицит витамина D провоцирует чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном.

Чтобы предотвратить появление традиционных осенних заболеваний, врач посоветовал придерживаться четкого распорядка дня, правильно питаться и больше времени проводить на улице.

«Ну и, конечно, не забываем о „типовых“ осенних заболеваниях, таких как грипп и коронавирус. Но с ними все просто: достаточно пройти вакцинацию, чтобы с уверенностью встретить грядущий эпидсезон», — пояснил Асанов.