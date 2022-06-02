Врач Асанов посоветовал не заправлять салат маслом

Врач Тимур Асанов рассказал, что салаты лучше не заправлять маслом. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он отметил, что масло и некоторые другие растительные продукты, например, орехи, семечки, оливки и авокадо, вредят поджелудочной железе. Поэтому следует употреблять их меру.

«Для заправки овощей подойдет лимонный сок, горчица, сметана, натуральные сухие травы или специи», — рассказал Асанов.

Врач добавил, что небольшое количество оливкового масла допустимо. Но если в салате есть семечки или орехи, не стоит его добавлять.

Асанов заключил, что растительный жир полезен, но важно не злоупотреблять им.

Ранее Михаил Гинзбург рассказал, что базилик, особенно свежий, эффективен в борьбе со стрессом из-за его состава. В нем высокое содержание витаминов B1, B2, B3 и B6. Они необходимы для здоровья человека в целом и улучшают работу головного мозга, что помогает бороться с тревогой. Эффективны могут быть и лекарственные препараты, в частности, успокоительные средства, у которых в составе есть базилик.