Врач Асанов посоветовал больше гулять, чтобы увеличить продолжительность жизни

Если человек мало времени проводит на свежем воздухе, то у него развивается множество заболеваний. Чтобы увеличить продолжительность жизни, необходимо регулярно гулять. Таким мнением поделился врач-терапевт Тимур Асанов. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист подчеркнул, что благодаря прогулкам человек может развить свою память. Прогулки должны занимать минимум 50 минут. При этом выходить на улицу стоит не менее чем три раза в неделю, передало РИА ФАН.

«Всего 75 минут активной прогулки в неделю увеличивают продолжительность вашей жизни в среднем на два года. Ходьба универсальна — она укрепляет кости и сокращает риск переломов, снижает уровень сахара в крови и снижает риск появления лишнего веса», — пояснил эксперт.