Врач Асанов отметил увеличение количества пациентов с деменцией среди россиян | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 21:54 Поделиться Telegram

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Viber Врач Асанов отметил увеличение количества пациентов с деменцией среди россиян

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Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал «Общественной службе новостей», что в России растет количество людей с неврологическими болезнями. Подобные заболевания вышли на первый план.

«На первый план сейчас выходят болезни неврологического плана: бессонница, мигрень, в некоторых случаях эпилепсия. Растет количество пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией», — процитировал врача РИА ФАН.

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Отмечается, что сильный стресс вызывает начальные признаки деменции и ухудшение памяти. Человек забывает какие-то вещи, перестает узнавать родных, и у него возникает склонность к бродяжничеству.

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«Увы, все чаще деменция сейчас развивается у достаточно молодых людей (от 50 лет). Память у многих в этом возрасте гораздо хуже, чем была у людей пятьдесят лет назад», — выразил сожаление специалист.

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