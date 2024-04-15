Здоровье 15 апреля 2024, 14:19 Врач Асанов: отдых каждые полчаса поможет избежать травм спины во время дачных работ

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Терапевт Тимур Асанов рассказал, как избежать травм спины во время дачных работ. Эксперт посоветовал чаще менять позу и чередовать сидячие занятия с подвижными, сообщил News.ru.

Кроме того, стоит уделять время отдыху каждые полчаса, отметил врач.

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«Лучше всего лечь на спину на ровную твердую поверхность — это позволит мышцам расслабиться и предотвратит спазм. Если при работе нужно низко наклоняться, лучше встать на четвереньки», — добавил специалист.

Он также призвал не поднимать тяжести в одиночку и не носить грузы в одной руке.