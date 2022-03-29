Врач Асанов объяснил, почему нежелательно есть гречку каждый день

Врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов объяснил, что будет, если на протяжении месяца питаться одной гречкой. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Если на протяжении трех дней без перерыва есть гречку, это безопасно и даже полезно. А если вы забудете о том, что ее необходимо чередовать с другими блюдами, возможны серьезные проблемы. Примерно через неделю у вас появятся симптомы авитаминоза, проблемы с нервами, головокружения», — объяснил Асанов.

У некоторых людей, которые решили есть только гречку, могут появиться серьезные гормональные сбои, либо головные боли. Если человек продолжит питаться этой крупой и дальше, может возникнуть аллергия. В случае неисключения гречки из рациона, появятся проблемы с зубами и почками.

Только при правильном употреблении и при чередовании этой крупы с другими продуктами гречка способна повысить иммунитет и улучшить состояние кожи, заключил терапевт.