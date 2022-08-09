Врач Асанов объяснил, каким образом проявляется нервная аллергия

Заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал, каким образом может проявляться нервная аллергия на теле человека.

По словам медика, зуд, сыпь, волдыри и крапивница — все это может говорить о нервной аллергии, написало РИА ФАН.

«Часто у пациентов появляется дерматит, псориаз, кожа может сохнуть, все это сопровождается сильным зудом. В некоторых случаях люди жалуются на головные боли, тошноту. Именно так проявляется нервная аллергия. Напомню вам, что мы живем в стрессе уже больше двух лет. Неудивительно, что у кого-то она развилась», — отметил Асанов.

Врач добавил, что нервую аллергию нельзя оставлять без внимания медицинских специалистов.