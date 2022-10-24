Врач Асанов назвал полезное блюдо поздней осенью | 360°

Здоровье 24 октября 2022, 21:18 Врач Асанов назвал полезное блюдо поздней осенью

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Терапевт Тимур Асанов рассказал «Общественной службе новостей», что поздней осенью самым недорогим и полезным блюдом становится обычная картошка.

Врач заметил, что в картошке содержится много витаминов. Она богата клетчаткой, фитонутриентами и антиоксидантами, которые способствуют снижению артериального давления.

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«Картофель очень полезен зимой, так как содержит множество углеводов, дающих организму энергию в прохладный зимний день», — обратил внимание собеседник издания.

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Он предупредил, что картофель надо употреблять обдуманно, поскольку крахмал может быть опасен для людей, склонных к быстрому набору веса, а также для тех, кто страдает сахарным диабетом.