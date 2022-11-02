Врач Асанов: длительный стресс провоцирует развитие некоторых болезней | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 12:48 Врач Асанов: длительный стресс провоцирует развитие некоторых болезней

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Врач-терапевт Тимур Асанов в разговоре с «Общественной службой новостей» заявил о том, что многие болезни с непонятной этимологией могут быть связаны с длительным стрессом.

Медик подчеркнул, что разговоры о психосоматике имеют место быть, поскольку на фоне тревоги и переживаний у человека может возникать такое заболевание как цистит, появляться проблемы с органами ЖКТ, а также болевые ощущения в ногах, написало ИА Nation News.

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«Я заметил, что всех этих людей объединяет одно — длительное время они пребывали в стрессе, серьезной психотравмирующей ситуации», — добавил терапевт.

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В таких случаях медик советует обращаться к психологу.