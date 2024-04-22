Здоровье 22 апреля 2024, 13:57 Врач Асаханов рассказал, что сырая свекла повышает мужскую потенцию

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Врач-уролог Видновской КБ Минздрава Московской области Загид Асаханов в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что употребление сырой свеклы положительно влияет на мужскую потенцию.

Медик пояснил, что либидо повышается благодаря полезным нитратам, которые входят в состав овоща. В организме они превращаются в оксид азота, за счет чего усиливается кровообращение.

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«В свекле содержится большое количество бора, который повышает уровень эстрадиола и свободного тестостерона, напрямую воздействующих на половое влечение человека», — добавил Асаханов.

Свеклу можно употреблять не только в виде салатов, но и как сок или смузи.