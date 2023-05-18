Здоровье 18 мая 2023, 10:55 Врач Арзуманян рассказала, что симптомами низкого тонуса мышц желудка может быть изжога и тошнота

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Стенки желудка — это слой мышц, тонус которых может ослабнуть при неправильном питании. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, автор Telegram-канала «Доча, что ты ела?» Маргарита Арзуманян.

По его словам, при сокращении мышц происходит механическая обработка пищи, и она перемещается дальше в кишечник. Но при ослабленном тонусе этот процесс нарушается. Чтобы мышцы были в порядке, нужно питаться разнообразно и сбалансировано. Это крайне важно, потому что потом накачать мышцу будет уже нельзя.

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«При этом возникает синдром быстрого насыщения, когда небольшая порция вызывает чувство переполнения желудка, изжога, боль в эпигастрии, отрыжка, тошнота, рвота, неприятный запах изо рта. В такой ситуации рекомендуется есть пять-шесть раз в день небольшими порциями, не более двух блюд в один прием», — рассказала Маргарита Арзуманян.

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