Врач Арзамасцев рассказал, от какой еды стоит отказаться после 60 лет

После 60 лет важно уделять большое внимание своему питанию, так как оно оказывает влияние на состояние здоровья. Например, пенсионерам лучше отказаться от употребления кофе и сладких напитков. Таким мнением поделился диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Об этом сообщила «Москва 24».

Кофе обладает особенностью выводить из организма полезные микроэлементы, например, кальций. Из-за недостатка этого вещества в организме может возникнуть остеопороз. Кроме того, повышается гипервозбудимость, а также возникают скачки давления. Они, в свою очередь, разрушают сосудистые стенки. С возрастом стенки источаются, что чревато опасными последствиями, передало Utro.ru.

Кроме того, у пожилых людей могут проявляться начальные признаки сахарного диабета или же само заболевание. Из-за этого лучше воздержаться от газированных напитков и пакетированного сока. Кроме того, с осторожностью стоит употреблять алкоголь. Спиртное выводит из клеток активную воду, а также мешает поступлению новой жидкости.