Здоровье 20 марта 2023, 17:32 Врач Арзамасцев рассказал, чем может обернуться полный отказ от молочных продуктов Врач Арзамасцев заявил, что отказ от молочных продуктов может привести к остеопорозу freepik

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Полное исключение молочных продуктов из рациона может обернуться остеопорозом. Такой информацией поделился врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснил, что большую часть кальция человек получает из молочных продуктов. При отказе от них вещество постепенно начинает вымываться из организма.

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«Это в дальнейшем обеспечит риски возникновения остеопороза. Самое опасное в том, что человек поначалу этого не ощущает», — отметил Арзамасцев.

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Медик подчеркнул, что подобная проблема может носить накопительный эффект и проявляться спустя длительное время после отказа от молочных продуктов.

Кроме того, врач подчеркнул, что молоко и его производные содержат в своем составе важный витамин B12, который необходим для нормальной работы нервной системы и кроветворения. Кроме того, данный витамин принимает участие в метаболических процессах. Однако избежать подобных проблем можно, если добавить в рацион другие продукты, в которых есть B12.

«Отказ от молочных продуктов в принципе может быть неопасен, если человек полностью заменяет те компоненты, которые содержатся в молоке», — рассказал эксперт.