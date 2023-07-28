Здоровье 28 июля 2023, 13:57 Врач Арзамасцев посоветовал пожилым людям готовить кабачки в духовке

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Людям пожилого возраста стоит отдавать предпочтение кабачкам, которые приготовлены на гриле или в духовке. Такой информацией поделился врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Об этом сообщила «Москва 24».

При этом от жарки лучше отказаться, так как она является серьезной термической обработкой. Во время жарки в продукте разрушаются витамины. Кроме того, такие продукты негативно влияют на здоровье желудка. Также не стоит использовать большое количество масло или панировки.

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«Можно приготовить кабачки в духовке. Можно, в принципе, это сделать и на гриле с небольшим количеством масла», — пояснил медик.