28 июля 2023, 13:57
Врач Арзамасцев посоветовал пожилым людям готовить кабачки в духовке
Людям пожилого возраста стоит отдавать предпочтение кабачкам, которые приготовлены на гриле или в духовке. Такой информацией поделился врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Об этом сообщила «Москва 24».
При этом от жарки лучше отказаться, так как она является серьезной термической обработкой. Во время жарки в продукте разрушаются витамины. Кроме того, такие продукты негативно влияют на здоровье желудка. Также не стоит использовать большое количество масло или панировки.
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«Можно приготовить кабачки в духовке. Можно, в принципе, это сделать и на гриле с небольшим количеством масла», — пояснил медик.
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