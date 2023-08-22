Здоровье 22 августа 2023, 23:57 Врач Арзамасцев посоветовал не есть грибы на голодный желудок

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Некоторые продукты не стоит есть на голодный желудок. Их перечислил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, если человек страдает из-за проблем с желудком, стоит отказаться от тяжелых продуктов, таких как грибы и орехи. Также лучше отказаться от блюд с большим количеством специй, так как они раздражают слизистую желудка. Довольно агрессивно воздействуют на желудок свежевыжатые соки и алкоголь.

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«Это тоже достаточно агрессивные продукты, которые при употреблении на голодный желудок могут вызывать проблемы со слизистой желудка, что в дальнейшем способно приводить к гастриту», — объяснил Арзамасцев.