Здоровье 21 июня 2023, 15:36 Врач Арзамасцев: фрукты оказывают негативный эффект на печень

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с изданием «Москва 24» заявил, что чрезмерное количество фруктов негативно сказывается на состоянии печени из-за содержания в них фруктозы.

«Во фруктах содержится фруктоза. Она перерабатывается в печени в глюкозу. Если фруктоза поступает в избыточном количестве, то будет перерабатываться уже в жиры. И эти жиры могут откладываться в печени», — отметил медик.

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Врач также порекомендовал сократить потребление вредной пищи, поскольку все содержащиеся в ней токсины проходят через печень и нагружают ее. Сахар и хлебобулочные изделия провоцируют жировой гепатоз, то есть ожирение печени, добавил Арзамасцев.