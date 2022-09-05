Здоровье 05 сентября 2022, 15:41 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:09) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак Врач Архипова посоветовала не употреблять на завтрак бутерброды с колбасой

Читать 360tv в

Некоторые продукты не стоит употреблять на завтрак. Они могут нанести вред здоровью желудка и кишечника. Таким мнением поделилась врач-терапевт клиники профессора Калинченко Татьяна Архипова. Об этом сообщила«Общественная служба новостей».

Медик пояснила, что завтрак должен насыщать человека энергией на первую половину дня. Необходимо, чтобы он включал в себя 25–30% калорий от суточной нормы. При этом первый прием пищи оказывает влияние на все последующее состояние. При этом, по словам специалиста, некоторую еду вовсе нельзя употреблять на голодный желудок.

Реклама

Архипова посоветовала не есть на завтрак бутерброды с колбасой, так как они являются источником консервантов, красителей и других вредных веществ. Насыщение от такой еды не будет длиться долго, а вот проблемы с желудком, кишечником и кожей не заставят себя долго ждать.

Реклама

Также не стоит начинать день с цитрусовых соков, так как они на большую часть состоят из сахара и фруктовых кислот, которые способны спровоцировать гастрит при употреблении натощак. Отказаться стоит и от готовых завтраков, а также фастфуда.

«Рекомендую разнообразный белково-жировой завтрак. Очень полезно по утрам употреблять яйца вареные, яичницу, омлеты и каши — это долгие углеводы. А также овощи, рыбу, икру, сыры высокой жирности, сало, сливочное масло, натуральный паштет из печени, цельнозерновой бездрожжевой хлеб», — рассказала медик.

0 0 0 0 0 0