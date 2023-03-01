Здоровье 01 марта 2023, 18:42 Врач Аплетаева рассказала пожилым людям, как не заболеть весной Врач Аплетаева посоветовала пожилым заниматься физкультурой для укрепления иммунитета РИА «Новости»

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Весной пожилым людям стоит внимательнее относиться к своему здоровью, так как риск подхватить заболевание увеличивается в разы. Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как поддержать иммунитет в этот период. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист посоветовала добавить в свой рацион побольше зелени. Ее довольно просто вырастить в домашних условиях. По словам диетолога, зелень является источником витаминов и биофлавоноидов. Витамин C в ее составе помогает поддержать иммунную систему.

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«Лучше добавлять ее в свежем виде, не проваривая. Потому что витамин C становится менее активным, если мы это все поварим», — рассказала Марина Аплетаева.

В этот период не стоит забывать о важности витамина D. Получить его можно из жирной рыбы. Отличным способом укрепить иммунитет являются прогулки на свежем воздухе. Также полезна для организма и физическая активность.

«Свежий воздух и физическая активность — это все то, что, кроме продуктов питания, поддержит иммунитет», — подытожила врач.