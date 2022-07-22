Врач Аплетаева перечислила наиболее аллергенные продукты

Цитрусовые, такие как апельсины и мандарины, относятся к первой группе классических аллергенов. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала врач-иммунолог, аллерголог Марина Аплетаева.

Специалист отметила, что экзотические фрукты могут вызвать отек Квинке, став даже причиной летального исхода.

Также людям, страдающим аллергией, следует быть осторожными с баклажанами, болгарским перцем, помидорами, а также с белками животного происхождения, написала «Свободная пресса».

Для аллергиков представляют опасность орехи, миндальное и кокосовое молоко.

«Молоко тоже очень часто вызывает аллергию. Кефир и творог, вероятно не вызовут, а молоко — да. Помимо этого, опасны для аллергиков морепродукты, орехи, миндальное или кокосовое молоко», — заключила Аплетаева.