Здоровье 28 февраля 2023, 16:00 Врач Антонов: для людей с лишним весом занятия спортом могут быть опасными

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Старший инструктор-методист Центра кардиореабилитации клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что занятия спортом для людей с избыточной массой тела могут причинить вред здоровью.

Медик объяснил, что чрезмерные нагрузки на организм у людей с лишним весом зачастую вызывают резкие скачки давления.

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«Физические упражнения улучшают кровоток и помогают укрепить сердечную мышцу. Однако сильные нагрузки вызывают временный скачок артериального давления», — сообщил Антонов.

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Кроме того, при ожирении у человека повышается риск теплового истощения или обезвоживание, добавил специалист.