Здоровье 02 апреля 2024, 15:09 Врач Антюфеева рассказала, что людям с железодефицитной анемией следует быть осторожными с употреблением чая

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Людям, которые страдают дефицитом железа или железодефицитной анемией, придерживаются строгой вегетарианской диеты, необходимо следить за количеством выпитого чая. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева.

Дело в том, что в чае содержатся танины — дубильные вещества природного происхождения. Они образовывают соединения с железом, из-за чего оно не усваивается в пищеварительном тракте.

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Антюфеева назвала безопасной дозировку три или менее чашек в день.