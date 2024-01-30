Здоровье 30 января 2024, 13:29 Врач Антипенко рассказал, что зубо-альвеолярный комплекс человека нуждается в белковом питании

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Врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал россиянам, что для поддержания здоровья зубов недостаточно ухаживать за полостью рта и посещать лечащего доктора.

По словам медика, зубо-альвеолярный комплекс нуждается в белковом питании. Человеку необходимо регулярно употреблять мясо и рыбу.

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«Мясо нужно достаточно активно жевать. Это приличная нагрузка на связочный аппарат, упражнение для жевательной мускулатуры. Источником белка может быть и рыба. Она в дополнение даст еще и минералы, в частности, кальций», — сказал Антипенко.

В рационе здорового человека также должны присутствовать молочные продукты, добавил стоматолог.