Здоровье 01 августа 2023, 16:35 Врач Антимирова объяснила популярность грязелечения в СССР отсутствием альтернатив

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В СССР грязелечение было очень распространенной процедурой. Медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова рассказала, в чем была причина популярности таких методик. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, в тот период было довольно мало способов оздоровления. Именно поэтому грязелечение воспринималось как панацея от многих заболеваний. При этом сейчас подобные процедуры можно проводить даже в домашних условиях или получить и в клинике.

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«Многие косметологические клиники предлагают процедуры грязелечения, например, аппликации, грязевые обертывания, грязевые ванны, ректальные и гинекологические грязевые тампоны, электрогрязь», — заявила Антимирова.