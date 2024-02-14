Здоровье 14 февраля 2024, 15:39 Врач Анойко: воздействие ультрафиолета провоцирует появление ранних морщин

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Воздействие ультрафиолета становится одной из главных причин появления морщин в молодом возрасте. Об этом сообщила врач-косметолог Елена Анойко в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, солнце повреждает структуру ДНК, что в свою очередь освобождает свободные радикалы. В итоге разрушаются волокна коллагена и эластина, это приводит к фотостарению. Защитить кожу от воздействия ультрафиолета можно с помощью крема с SPF-фактором.

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Кроме того, причинами раннего появления морщин являются генетическая предрасположенность, вредные привычки и хронический недосып, отметила Анойко.