14 февраля 2024, 15:39
Врач Анойко: воздействие ультрафиолета провоцирует появление ранних морщин
Воздействие ультрафиолета становится одной из главных причин появления морщин в молодом возрасте. Об этом сообщила врач-косметолог Елена Анойко в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, солнце повреждает структуру ДНК, что в свою очередь освобождает свободные радикалы. В итоге разрушаются волокна коллагена и эластина, это приводит к фотостарению. Защитить кожу от воздействия ультрафиолета можно с помощью крема с SPF-фактором.
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Кроме того, причинами раннего появления морщин являются генетическая предрасположенность, вредные привычки и хронический недосып, отметила Анойко.
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