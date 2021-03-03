Врач-ангионевролог рассказал о самой эффективной профилактике инсульта

Врач-ангионевролог Евгений Широков рассказал о самой эффективной профилактике инсульта. По его словам, с годами необходимо корректировать факторы риска, сообщил канал «Звезда».

«Это физические нагрузки, питание и так далее. Бросить курить. Ограничения различные», — уточнил специалист.

Помимо прочего, чтобы избежать развития инсульта, нужно использовать лекарства. В частности речь идет о новых антитромбатических препаратах, которые снижают уровень холестерина. Важно помнить, что подход к применению лекарств у каждого человека должен быть крайне индивидуален.

Раньше лекарственная профилактика подразумевала принятие одинаковых лекарств населением. Это приносило больше вреда, чем пользы. Сейчас медикаментозная профилактика предполагает персонифицированность.

Широков уверен, что не допустить острое нарушение кровоснабжения головного мозга лучше всего поможет правильный образ жизни.

Ранее ученые обнаружили, что существуют продукты, которые способны снизить риск смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о перце чили.