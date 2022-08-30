Врач Андрианова рассказала о витаминах, необходимых для профилактики простудных заболеваний

Врач-терапевт, эксперт бренда Liposomal Vitamins Наталия Андрианова в беседе с Lenta.ru попрекомендовала россиянам в начале осени принимать витамин D3 и цинк для укрепления иммунитета.

Осенью не только активизируются простудные заболевания, но и обостряются хронические проблемы со здоровьем, сказала медик.

«Полностью избежать рисков простудиться мы не можем, однако снизить частоту таких заболеваний — возможно. Для этого важно не только мыть руки, увлажнять слизистую носа и сбалансировано разнообразно питаться, но и обращать внимание на количество необходимых для поддержания иммунитета витаминов в организме», — добавила терапевт.

Витамин D3, по словам медика, обладает антибактериальным эффектом и иммуномодулирующим действием, а витамин С помогает организму бороться со многими воспалительными и инфекционными болезнями.

Для укрепления иммунитета в период осени также необходимы железо, цинк и витамины группы В.