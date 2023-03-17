Здоровье 17 марта 2023, 13:39 Врач Андрей Тяжельников рассказал, как улучшить качество сна Unsplash

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Проблемы со сном — распространенное явление в последнее время, но некоторые несложные приемы помогут ее решить и сделать отдых более качественным. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, нужно начать с того, чтобы наладить режим питания. Плотный ужин перед сном негативно скажется на его качестве. Кроме того, нужно правильно выбирать продукты для трапезы. Например, подчеркнул врач, не стоит есть красное мясо, фастфуд, соленое и острое, блюда с грибами, орехи и жирное. Кроме того, последний прием пищи должен быть на позже, чем за два или три часа до сна.

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Как добавила «Свободная пресса», лучше ужинать рыбой, творогом, овощами, зеленью и несладкими фруктами и ягодами. Еще один прекрасный вариант — кефир.

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«Если у человека нет противопоказаний и индивидуальной непереносимости, то это хороший способ снять симптомы голода и альтернатива желанию съесть что-то менее полезное на ночь. Важно, чтобы напиток был хорошего качества», — сказал Андрей Тяжельников.

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