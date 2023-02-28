Здоровье 28 февраля 2023, 13:23 Врач Андрей Тяжельников объяснил, чем опасно употребление алкоголя во время весеннего авитаминоза

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Весной в организме человека наблюдается недостаток витаминов, и употребление алкоголя может навредить здоровью больше обычного. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медпомощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, авитаминоз уже сам по себе ослабляет организм. А, как сообщило РИА ФАН, прием алкоголя способен спровоцировать обострение хронических заболеваний.

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Андрей Тяжельников также добавил, что весна — отличное время для очищения организма и отказа от спиртного. Но еще лучше — совершенно перестать употреблять алкоголь, потому что он вреден в любых количествах.

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