Здоровье 28 августа 2023, 22:04 Врач Андреева заявила, что самостоятельно вылечить простуду можно травяным чаем

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Многие люди предпочитают лечить простуду в домашних условиях. Терапевт Ирина Андреева перечислила народные средства, которые могут помочь избавиться от заболевания, сообщил «ФедералПресс».

Специалист отметила, что помочь могут теплые напитки — к примеру, травяные чаи. Они способны успокаивать раздраженные слизистые оболочки, а также разжижать выделения в бронхах и носу.

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Для того, чтобы победить кашель, можно использовать ингаляцию. Водяной пар, который человек вдыхает во время процедуры, также способен разжижать слизистую.