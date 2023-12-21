Здоровье 21 декабря 2023, 14:57 Врач Андреева: психоэмоциональные расстройства могут вызвать звон в ушах

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К возникновению звона в ушах могут привести психоэмоциональные расстройства, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Об этом сообщила врач-невролог, врач-сомнолог Диана Андреева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, особое внимание стоит обратить на внезапное возникновение звона, которое сопровождается снижением слуха. Это может сигнализировать о развитии острой сенсоневральной тугоухости, сообщили «Известия».

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Кроме того, причиной пульсирующего шума в ушах могут стать аневризмы, тромбозы венозных синусов и внутричерепная гипертензия, отметила врач.