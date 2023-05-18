Здоровье 18 мая 2023, 16:39 Врач Андреева перечислила список анализов, которые стоит сдавать женщинам после 40 лет Врач Андреева: женщинам следует делать ультразвук органов малого таза и маммографию

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Гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева в разговоре с изданием Pravda.Ru расскзала, что женщины после 40 лет обязательно должны посещать гинеколога хотя бы один раз в год.

Кроме того, им требуется проходить УЗИ органов малого таза и маммографию. Обследование молочной железы, по словам медика, позволит не пропустить начинающейся рак.

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«Самостоятельно можно сдавать общий анализ крови, биохимический и на гормон щитовидной железы (ТТГ — тиреотропный гормон), чтобы посмотреть, все ли в порядке», — добавила медик.