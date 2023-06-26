Здоровье 26 июня 2023, 18:02 Врач Андреева: алкоголь в жару провоцирует водный дисбаланс организма

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Алкогольные напитки в жаркую погоду могут спровоцировать водный дисбаланс организма, поэтому летом ими не стоит злоупотреблять. Об этом сообщила врач-эндокринолог Елена Андреева в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, также в жару рекомендуется воздержаться от употребления соленых, жирных и острых продуктов. Такая пища увеличивает жажду и может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Врач отметила, что алкогольные напитки можно заменить квасом. Летом в больших количествах рекомендуется есть ягоды и фрукты, добавила Андреева.