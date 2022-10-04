Врач Андреанова объяснила возникновение мацерации после водных процедур | 360°

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Врач Андреанова объяснила возникновение мацерации после водных процедур

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Мацерация — это разъединение растительных или животных клеток в тканях. Обычно такое явление наблюдается на пальцах после длительных купаний в открытых водоемах, ванне или бассейне, рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова, передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, это абсолютно естественный процесс, который никак не вредит здоровью.

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«Этот процесс называется мацерацией: происходит размягчение рогового слоя эпидермиса кожи. Абсолютно естественный процесс, не вредный для нашего здоровья. Это даже защитная реакция нашего организма, направленная на скорейшее и безболезненное отторжение старых, отмерших клеток рогового слоя эпидермиса», — сообщила Андреанова.

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Часто данный процесс применяют для маникюра и педикюра, чтобы размягчить кожу, добавила врач.

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