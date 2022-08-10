Врач Андреанова объяснила, о чем могут сигнализировать растяжки на коже

Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова объяснила россиянам, о каких проблемах со здоровьем могут сообщать растяжки на коже. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, растяжки на коже, или стрии, могут появиться из-за резкого изменения веса.

«Это некрасивые полосы, которые чаще всего возникают на коже передней и боковых поверхностей живота, бедрах, молочных железах, плечах. Они могут быть разных цветов, различной степени выраженности», — пояснила врач.

Она также отметила, что растяжки могут сигнализировать о проблемах в эндокринной системе.

«Появление стрий может говорить о серьезных эндокринологических проблемах», — рассказала специалист.

Андреанова порекомендовала перед тем, как сесть на диету, проконсультироваться с диетологом и эндокринологом, чтобы избежать некрасивых полос на теле.