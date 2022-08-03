Врач Анчикова рассказала, какая сыпь на коже может сообщать об инфицировании ВИЧ

Врач-дерматовенеролог Екатерина Анчикова заявила, что узелки красного цвета, а также пятна на коже могут говорить об инфицировании ВИЧ. Об этом она рассказала изданию NEWS.ru.

Такие высыпания, по словам специалиста, на первых этапах сигнализируют о повреждении клеточного и гуморального иммунитета.

«Они имеют разный визуальный характер в зависимости от тяжести состояния пациента. Сыпь может появиться даже через несколько дней или недель после инфицирования и длиться несколько месяцев. Она может быть в виде пятен и узелков розового и красного цвета на лице, животе, груди, руках», — сказала медик.

Также при ВИЧ-инфекции может подниматься температура, увеличиваться лимфоузлы. Человек может начать резко худеть или ощущать постоянную слабость.