Здоровье 20 марта 2023, 15:14 Врач Анастасия Киселе рассказала, почему недостаток сна может ухудшить зрение Врач Киселе: глазам необходимо не менее пяти-шести часов сна за ночь, чтобы восстановиться freepik

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Для восстановления глаз после длительной работы или сидения за компьютером необходимо не менее пяти-шести часов ночного сна. Об этом изданию Life сообщила врач-офтальмолог Центра офтальмологии «МЕДСИ на Солянке» Анастасия Киселе.

«Распространенным побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подергивание век», — сообщила специалист.

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Как отметила медик, недостаток сна сказывается не только на зрении, но и провоцирует риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний.

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Киселе порекомендовала восстанавливать опухшие красные глаза с помощью контрастного душа, а также пользоваться увлажняющими каплями без консервантов. Чтобы предотвратить проблемы с глазами на ранней стадии, следует регулярно проходить осмотр у специалиста, заключила офтальмолог.