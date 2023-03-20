20 марта 2023, 15:14
Врач Анастасия Киселе рассказала, почему недостаток сна может ухудшить зрение
Врач Киселе: глазам необходимо не менее пяти-шести часов сна за ночь, чтобы восстановиться
Для восстановления глаз после длительной работы или сидения за компьютером необходимо не менее пяти-шести часов ночного сна. Об этом изданию Life сообщила врач-офтальмолог Центра офтальмологии «МЕДСИ на Солянке» Анастасия Киселе.
«Распространенным побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подергивание век», — сообщила специалист.
Реклама
Как отметила медик, недостаток сна сказывается не только на зрении, но и провоцирует риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний.
Реклама
Киселе порекомендовала восстанавливать опухшие красные глаза с помощью контрастного душа, а также пользоваться увлажняющими каплями без консервантов. Чтобы предотвратить проблемы с глазами на ранней стадии, следует регулярно проходить осмотр у специалиста, заключила офтальмолог.
Врачи
Реклама
Реклама