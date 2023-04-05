Здоровье 05 апреля 2023, 19:12 Врач Альтштейн заявил о необходимости исследования нового вируса Хасеки

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Новый вирус Хасеки, который обнаружили в Азиатской части России, передается людям через укус клещей. О необходимости его детального изучения заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RT.

По словам специалиста, в семейство, которому принадлежит Хасеки, также входят не отличающиеся особой опасной патогенностью вирусы.

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В настоящее время знаний о новом вирусе очень мало, при этом на сегодняшний день сложно сказать, что Хасеки представляет серьезную угрозу здоровью человека.