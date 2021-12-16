Врач-аллерголог рассказал, почему живые елки не рекомендуется размещать в спальне

Врач-аллерголог Дмитрий Якубов объяснил, почему живые ели не стоит держать в спальне людям, имеющим аллергию. По словам медика, в почве растений может активно размножаться плесень. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Она (плесень — ред.) незаметна невооруженным взглядом. Она просто в воздухе присутствует… Если у человека аллергия на плесень, и он принес домой елку, у него может астма обостриться», — сообщил специалист.

Также в спальне аллерголог не рекомендует ставить домашние цветы. Плесневая аллергия довольно распространена в России по причине продолжительного отопительного сезона. Однако в странах с более холодным климатом и с более продолжительным отопительным сезоном от нее страдают гораздо больше людей.

«Если взять всех аллергиков в целом, то только 5% имеют аллергию на плесень. Вероятность того, что я встречу такого пациента, который купил елку и обострился, невысокая… У нас полгода отопительный сезон, и в помещении полгода сухо, поэтому у нас плесневая аллергия не так сильно распространена», — заключил аллерголог.