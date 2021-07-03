Врач: аллергики реже болеют COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что аллергия и аллергическая астма снижают риск тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что есть множество работ, в которых описаны факторы риска по коронавирусу, но ни в одной не сказано про аллергию.

«Что касается конкретно пациентов с бронхиальной астмой, многие из них принимают ингаляционные кортикостероиды, которые понижают риск развития тяжелой формы COVID-19», — пояснил Болибок.

Он заключил, что без показаний, с целью профилактики коронавируса, применять ингаляторы для астматиков нельзя.