26 июня 2023, 14:28
Врач Аллахвердиев порекомендовал пройти медицинское обследование из-за непроходящего сухого кашля
Длительный сухой кашель может сигнализировать об опасных заболеваниях, в том числе и о раке легких. Об этом Lenta.ru рассказал хирург, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии МКНЦ им А. С. Логинова Депздрава Москвы Ариф Аллахвердиев.
Если он длиться дольше 14 дней, и человек не замечает улучшений в лечении, то стоит показаться специалисту.
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«Если человек испытывает проблемы с кашлем, лучше идти сперва к терапевту», — сообщил медик.
При длительном кашле могут наблюдаться одышка, прожилки крови в мокроте, болевой синдром в грудной клетке, общая слабость. Все эти симптомы опасны тем, что могут сигнализировать о раке, резюмировал хирург.
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